Trump está concentrado en “devolver” empleos a EE.UU.

El presidente Donald Trump aseguró que centrará toda su política económica y comercial en “devolver” empleos al país, al denunciar que muchos de esos trabajos, en particular de sectores manufactureros, se fueron a países como México o China y “tienen que regresar”.

Según el mandatario, “un tercio” de los empleos de la industria manufacturera del país se han perdido a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente entre EE.UU., Canadá y México desde 1994, aunque las estadísticas oficiales muestran que el declive del sector comenzó décadas antes de la firma de ese pacto.

Además, Trump insistió de nuevo en que el déficit comercial de EE.UU. con México es de 70,000 millones de dólares anuales, algo “insostenible” y que “no incluye las drogas que fluyen a través de la frontera como el agua”.

“No vamos a dejar que eso suceda. No puedo dejar que eso suceda. Vamos a tener una buena relación con México, espero. Y si no la tenemos, no la tenemos”, subrayó el presidente.