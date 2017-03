Trump autoriza la construcción del oleoducto Keystone XL

El Gobierno de Estados Unidos dio una autorización presidencial a la compañía TransCanada para construir el oleoducto Keystone XL.

El presidente Donald Trump tenía previsto comentar el tema el viernes por la mañana, según indicó en un tuit el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

.@POTUS to make announcement on #KeystoneXL at 10:15am this morning

— Sean Spicer (@PressSec) 24 de marzo de 2017