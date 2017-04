Los trabajadores de una fábrica en la China que confeccionan prendas de vestir para la marca Ivanka Trump cobrarían $60 semanales por casi 60 horas de trabajo, según un informe consultado por el medio The Hill.

El diario The Washington Post reportó el martes que un estudio realizado a las instalaciones reveló que los 80 empleados que ahí laboran ganan poco menos de $62 por semana.

Workers at Chinese factory for Ivanka Trump’s brand work 60 hours a week for $62: https://t.co/Dumt2jXLwz pic.twitter.com/X1P4aTUL91

— The Hill (@thehill) April 26, 2017