The Limited se limita

Otro almacén se suma a la lista de cierres, pero esta vez cierran todas sus tiendas físicas. Se trata de “The Limited”.

En los últimos días, The Limited anunció que han cerrado todas sus tiendas físicas, convirtiéndose en el cierre más drástico de la temporada, según advirtió Deal News.

Aunque The Limited no es la única y no será la última tienda en cerrar puertas, causa sorpresa el cierre total, siendo otra tienda más en optar por la estrategia de ventas por internet, aunque su página web no está en funcionamiento por el momento.

La noticia fue abrupta, pero las señales se veían venir.

“En diciembre las ofertas llegaron al 80% de descuento y no se permitían devoluciones. Esto es muestra un negocio que está por cerrar. Además en noviembre, se apegaron al acta de notificación para ajuste y capacitación al trabajador en Ohio, lo que prevé despidos masivos”.

Toca esperar para ver cuánto éxito tiene la compañía con esta nueva iniciativa, que ya ha funcionado para algunas tiendas que cerraron sus puertas en años anteriores para vender solo en línea, puntualiza el portal dealnews.com.