Ten cuidado con los anuncios de “Inicia tu propio negocio en Internet”

Te han llegado avisos que dicen “Inicia tu propio negocio en Internet”; “Trabaja desde tu casa”; “Gana dinero siendo tu propio jefe”, acompañados de historias de jóvenes emprendedores que se convirtieron en multimillonarios en Internet. Ten cuidado, tu sueño de tener tu propio negocio puede resultar en una estafa.

Con el boom de las redes sociales (facebook, instagram, twitter, you tube, etc), montar un negocio virtual se ha convertido en moda. El impacto que se logra al anunciar a través de ellas y el poder manejarlo sin moverte de tu casa resulta bastante tentador, adicional al sofisma con el que se vende de no requerir grandes sumas de dinero para su inicio.

La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC), ha advertido “que muchos de estos ofrecimientos son estafas que prometen más de lo que pueden cumplir. Es frecuente que los argumentos de venta de las falsas oportunidades de trabajo en Internet, tengan pocos detalles y muchas tácticas de alta presión para persuadirte de comprar antes de darte tiempo de investigar”.

“Poner en marcha un negocio en Internet puede parecer un sueño: trabajar desde casa, establecer tus propios horarios, ser tu propio jefe. Pero la mayor parte de las puestas en marcha de negocios en Internet requiere de importantes inversiones de tiempo y dinero, y muchos de estos intentos fracasan” enfatiza la Agencia Nacional de Protección del Consumidor.

Así que si estás considerando comprar una oportunidad de negocio para desarrollarlo en Internet, ten presente que al igual que cualquier otro necesita primero de un buen conocimiento del producto, de un plan de negocios y seguir reglamentaciones y disposiciones legales como en cualquier otra iniciativa.

Para mayor información sobre qué hacer para iniciar tu negocio, ver notas relacionadas:

https://mundohispanico.com/dinero/10-pasos-para-comenzar-un-negocio

http://mundohispanico.com/dinero/innovacion-reputacion-y-credibilidad-las-claves-para-un-negocio-exitoso