Target les ofrece esta opción a mamás lactantes

La cadena Target anunció la apertura de una estación de lactancia sin paredes en su tienda de Braunfels, Texas, dijo el Huffington Post.

El espacio cuenta con asientos confortables, cojines, almohadillas para los sostenes de las madres lactantes y alternativas para cubrirse para aquellas que desean mayor privacidad mientras alimentan a sus bebés.

La estación de lactancia sin paredes recibió los elogios tanto en el sitio web Breastfeeding Mama Talk como en la página de Facebook de la organización, donde una foto del espacio obtuvo 21,000 reacciones positivas o “likes”.

Breastfeeding Mama Talk destacó el hecho de que la estación de lactancia está en el medio de la tienda Target y no escondida.

Kristy Welker, portavoz de la cadena Target, le dijo a The Huffington Post que, aunque no tienen planes inmediatos de estaciones de lactancia similares en otras tiendas Target, no descartan crearlas en el futuro.

“A finales de 2016, empezamos a probar espacios para lactancia en dos tiendas en Minnesota, indicó Welker. “Continuaremos evaluando las reacciones de nuestros invitados para determinar si lo expandimos a otras tiendas pues siempre apreciamos escuchar cómo atender mejor sus necesidades”, añadió.

Según explicó Welker, Target tiene una política sobre lactancia para toda la cadena que es parte del compromiso con estas invitadas de sentirse más cómodas en las tiendas.

“Los probadores están disponibles para madres que deseen lactar a sus bebés privadamente, no importa que haya otros invitados esperando para usarlos”, dijo.

“Las invitadas que deseen lactar en áreas abiertas a todo público pueden hacerlo con toda comodidad. Además, los líderes de las tiendas tienen la autorización de tomar decisiones que ayuden a acomodar las necesidades de los invitados, tal y como lo hizo nuestro equipo en la tienda de New Braunfels”, agregó.