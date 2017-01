T.J. Maxx es más barato que Amazon

Si eres un comprador regular de Amazon ya sabes que es un sitio conveniente y económico para conseguir lo que necesitas. Pero si no has hecho comparaciones últimamente, puedes no darte cuenta de que puedes encontrar precios más bajos en tiendas como T.J. Maxx.

Almacenes de descuento como Marshalls, Ross y T.J. Maxx dicen que pueden ahorrarle al comprador de un 20 a un 60 por ciento comparado con las tiendas de departamentos.

Como la mercancía cambia regularmente, estos almacenes mantienen a su clientela interesada. Y aunque Amazon ha sido parte del problema de tiendas como Macy’s que ha cerrado algunos de sus almacenes, no podemos subestimar el poder que tienen tiendas como T.J. Maxx.

Glen Zubia, un hombre de Texas que salió de una deuda personal de $50,000 revendiendo mercancía de marca, dijo a Clark.com que T.J. Maxx puede tener mejores precios que Amazon en ropa de marca, carteras, equipaje y accesorios de tecnología.

Estas fueron las 12 cosas que Clark.com encontró más baratas:

Bolso Michael Kors

Amazon: $299.98

T.J. Maxx: $89.00

Fotos: Clark.com

Libro para colorear para adultos Color me Happy.

Amazon: $11.39

T.J. Maxx: $7.99

Chaqueta de invierno The North Face

Amazon: $199.00

T.J. Maxx: $129.99

Morral Adidas Prime

Amazon: $17.99

T.J. Maxx: $9.99

Carcasa para celular Speck

Amazon: $17.99

T.J. Maxx: $9.99

Maleta Kenneth Cole Reaction

Amazon: $89.95

T.J. Maxx: $59.99

Juego de cama Ralph Lauren

Amazon: $93.56

T.J. Maxx: $49.99

Perfume para mujer CK2

Amazon: $75.00

T.J. Maxx: $29.99

Vela Decoware, Richly scented candle, Warm tobacco pipe

Amazon: $22.02

T.J. Maxx: $7.99

Almohada para viaje Sharper Image

Amazon: $27.99

T.J. Maxx: $9.99

Champú Biosilk Silk Therapy

Amazon: $29.91

T.J. Maxx: $16.99

Boxers de Perry Ellis

Amazon: $16.95

T.J. Maxx: $8.00

Si encuentras etiquetas amarillas o rojas en T.J Maxx ¡aprovecha! Las etiquetas blancas son el precio regular, las rojas son precio de descuento y las amarillas muestran el precio de liquidación.

En conclusión, si tienes la costumbre de comparar precios puedes ahorrar un buen dinerito. Si no tienes esta costumbre, comienza a comparar para ahorrar.