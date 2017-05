La historia de Cristina Rodríguez es un ejemplo de perseverancia y fortaleza. Vino desde su natal México, como muchos inmigrantes, en busca de un futuro mejor. Es por esto que a sus 19 años decidió venir a los Estados Unidos, arriesgándose a cruzar sola el río y luego de sortear varias dificultades, llegó al país americano con el sueño de poder ayudar a su familia en México.

Sus primeros trabajos fueron de aseadora, mesera, cocinera y a veces también hacia tortillas de harina para poder sobrevivir. Al poco tiempo se casó y después empezó a tener hijos año tras año hasta que completo ocho. El ritmo duro de vida que llevaba, la hizo pensar en querer iniciar su propia tienda. Se empezó a interesar en la venta de ropa femenina pero no sabía mucho del negocio, así que empezó a trabajar más en almacenes de moda y de esta manera, poder adquirir más experiencia. Ya se sentía lista para pasar del proyecto a la acción. Sin embargo le faltaba algo muy importante, el capital para abrir su local. Su esposo fue de gran apoyo para ella, puesto que le prestó para rentar un pequeño lugar para poder hacer su sueño realidad.

(Lea también “Huyó de la guerra y ahora tiene un negocio exitoso”)

El primer año no fue el mejor ya que el dinero se iba en gastos y no se veía mucho la ganancia. Su esposo le dio un ultimátum y le dijo que ya no podría seguirle prestando para la renta ya que el negocio no estaba produciendo nada. Pero ella no se daba por vencida y le pedía un poco más de tiempo para demostrarle que iba a poder sacar su tienda adelante.

Cristina cuenta que empezó a escuchar lo que la clientela más pedía y fue así, indagando, que invirtió en más variedad, lo que fue vital para salvar su negocio. Esta inmigrante mexicana cuenta con orgullo que fue la primera en traer al estado de Georgia los llamados pantalones “colombianos” que fueron un éxito desde su primera venta. Su negocio por fin estaba dando frutos y creció al punto de que tuvo que conseguir otro lugar más grande y se traslado al centro comercial Plaza Fiesta, donde no solo siguió creciendo sino que ya tuvo que abrir más locales.

En la actualidad cuenta con cuatro tiendas de ropa para dama y para caballero y ahora ya no tiene que pedir a su esposo que le preste para pagar la renta. Como ella dice “ya el mismo (negocio) se paga” e incluso su esposo empezó a trabajar con ella. Lo mejor de todo, cuenta Cristina, es que ya no trabajan para nadie sino para ellos mismos.

Pero las dificultades no han cesado para esta inmigrante y su familia. El año pasado la señora perdió a su madre y a los dos meses, perdió a su hijo menor en un accidente automovilístico. Ella cuenta con nostalgia cómo estuvo batallando por la vida de su hijo durante seis meses, pero su hijo no aguantó más y falleció.

A pesar de los inconvenientes que ha tenido que atravesar, Cristina es un ejemplo de mujer, ya que no se rindió y por el contrario, sacó toda su fortaleza y el empuje de la mujer mexicana para seguir adelante con su negocio y su familia, porque como ella misma dice, “cuando te decides a empezar un negocio o se gana o se pierde, pero si tienes una actitud positiva, al final vas a ver los resultados”.