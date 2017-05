Sergio Sandoval: El joven mexicano que llegó a la NASA

La historia de Sergio Sandoval, un mexicano de 23 años, parece extraída de una película de ficción. Aunque pareciera que él vive en la luna, realmente es un joven que tiene sus pies firmes en la tierra, tanto como para haberse arriesgado y no desfallecer en la lucha por su sueño.

Sergio ha logrado trabajar mano a mano con la NASA en el Centro de Control de la Estación Espacial Internacional. Así es, el mexicano está pisando fuerte y se sorprende de estar alcanzando su meta incluso antes de lo que él pensaba.

“Los sueños son lo más importante que una persona puede tener. Deben de mantener la esperanza, es un camino duro, pesado, pero se puede lograr si le echan muchas ganas”.

Pero no todo ha sido fácil para este soñador. Su historia tiene mucho de obstáculos en el camino y perseverancia.

Cuando salió de secundaria empezó a preguntarse lo que quería hacer con su vida y descubrió que su pasión era la ingeniería aeroespacial. Sin embargo, para alcanzar esa meta tenía que cruzar la frontera y su situación económica no le permitía mudarse de lleno a Estados Unidos.

Pensó muchas maneras de poder lograr conseguir un espacio en San Diego College, la universidad más cercana donde dictaban la carrera que él quería.

Un día se decidió y luego de conseguir una beca por sus buenas calificaciones, empezó a levantarse a las 3:00 de la mañana para llegar a la frontera, hacer fila para cruzarla y finalmente llegar a la universidad a las 7:00 a.m. Su travesía duro dos años que valieron la pena, pues todo el esfuerzo lo hizo merecedor de la beca Provost en Georgia Tech. Fue el primero en obtener esta distinción, ya que solo se le otorga a estudiantes de secundaria.

“No tenía dónde quedarme, dónde vivir y decidí cruzar la frontera todos los días para poder ir a estudiar a Estados Unidos”.

Para él fue un logro grande poder estar en una prestigiosa universidad becado, y además se sentía orgulloso de representar a su comunidad hispana y demostrar que “todos somos iguales”.

En Georgia Tech Sergio empezó trabajando en el proyecto de construcción del primer satélite que esta institución educativa enviará al espacio. Luego de destacarse por su desempeño, la NASA mostró interés en el joven y le propusieron trabajar junto a ellos en el centro de comando de la Estación Espacial Internacional y ahora trabaja en una misión que estudia una de las lunas de Júpiter.

“Siempre tomé el ser hispano como un orgullo, porque era algo que me impulsaba a echarle muchas más ganas”.

El mexicano no ha olvidado la historia que ha dejado atrás, la misma que lo ha hecho fuerte y que lo ha retado. Él es el ejemplo de que nada es imposible y de que la luna no está tan lejos. Su sueño se hizo realidad y lo comparte para que la gente no olvide sus sueños. Todo es posible si le ¡echas ganas!