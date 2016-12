Sears cierra más tiendas y anuncia ventas de liquidación para el 6 de enero

Sears acaba de anunciar una nueva ronda de cierres de tiendas. La compañía dijo a los empleados que cerrará 30 tiendas de Sears y Kmart a principios de 2017.

La mayoría de las tiendas comenzarán las ventas de liquidación el 6 de enero y saldrán del negocio entre finales de marzo y mediados de abril.

Sears anunció los cierres internamente, pero no hizo pública una lista completa de las tiendas que cerrarían.

Estas son las ya confirmadas:

Tiendas Kmart que cierran:

Jasper Mall, Jasper, Alabama

2003 US-280, Phenix City, Alabama

3001 Iowa Ave., Riverside, California

501 N. Beneva Road, Sarasota, Florida

19400 Cochran Blvd., Port Charlotte, Florida

2111 S. Federal Highway, Ft. Pierce, Florida

1501 Normandy Village Parkway, Jacksonville, Florida

2211 W. Irlo Bronson Memorial Highway, Kissimmee, Florida

4955 Golden Gate Parkway, Naples, Florida

111 Town and Country Dr., Palatka, Florida

2815 West Parrish Ave., Owensboro, Kentucky

1501 Paris Pike, Georgetown, Kentucky

14662 N. US Highway 25 E, Corbin, Kentucky

1710 W. Highway 192, London, Kentucky

3010 Fort Campbell Blvd., Hopkinsville, Kentucky

2945 Scottsville Road, Bowling Green, Kentucky

9 Plaza Way, Fairhaven, Massachusetts

4645 Commercial Dr., New Hartford, New York

250 Three Springs Dr., Weirton, West Virginia

731 Beverly Pike, Elkins, West Virginia

5132 Sixth Ave., Tacoma, Washington

1050 Division St., Parkersburg, West Virginia

Tiendas Sears que cierran :

Kentucky Oaks Mall, Paducah, Kentucky

1901 S. Yale Ave., Tulsa, Oklahoma

Town Center Mall, Charleston, West Virginia

Meadowbrook Mall, Bridgeport, West Virginia

Walden Galleria, Cheektowaga, New York

Boulevard Mall, Amherst, New York

Con esta última ronda de cierres, el número total de tiendas que Sears ha cerrado este año fiscal asciende a más de 200.

Eso significa que el minorista tendrá menos de 1.500 tiendas a principios de 2017. Eso es casi un 60% menos de lo que tenía en el 2011, cuando Sears contaba con más de 3.500 tiendas.

Sears está cerrando las tiendas para ayudar a detener las pérdidas por la caída de las ventas.

En el trimestre más reciente, los ingresos de Sears cayeron 13%, a $ 5 mil millones, y sus pérdidas se ampliaron a $ 748 millones de $ 454 millones en el período del año pasado.

Las ventas de las mismas tiendas cayeron un 7,4%, incluyendo una disminución de 10% en las tiendas Sears y una disminución de 4,4% en las tiendas Kmart.

Fuente: Business Insider