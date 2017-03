Reto de cuaresma: tercera parte

Llegamos a la mitad de nuestro reto, ya para estos momentos deberías tener tus finanzas en orden. Los pasos que siguen deberían ser cada vez más fáciles para que al final de esta cuaresma seas un experto en finanzas.

Comienza un fondo de emergencias

No sabes cuándo tendrás una emergencia, es mejor estar preparado para cuando llegue. Así comiences con un dólar diario, es buena idea tener un fondo de al menos 400 dólares ahorrados. Así estarás preparado por si se te daña el calentador de un día para otro.

Compra en más de un supermercado

Si compras todo en el mismo lugar, es probable que estés pagando más de lo que debes en comida. Siempre debes buscar los descuentos de otros mercados, de pronto tu supermercado más cercano tiene descuentos en enlatados pero el que está cerca a tu trabajo tiene fruta muy barata. Ten en cuenta que si puedes comprar ciertos productos en cantidad puedes aprovechar almacenes como Costco o Sam’s Club.

Encuentra una forma fácil para hacer dinero extra

Trabaja como niñera o petsitter en tus horas extra, participa en estudios de mercadeo o busca un segundo empleo. Hay muchas formas de encontrar dinero extra, solo tienes que saber dónde buscar.

Pide a las compañías de crédito que bajen su interés.

Una llamada te puede ahorrar mucho dinero. Nada pierdes con llamar a las compañías de tus tarjetas de crédito y pedir un interés más bajo.

Revisa los extractos bancarios de los últimos 6 meses

Revisa los cobros recurrentes que no necesitas y cancélalos de inmediato. Es fácil perder de vista los pagos pequeños cada mes, pero con el tiempo te sacarán un gran pedazo.

Vende tus cosas viejas

Organizar tu hogar te quitará estrés de encima y mejorará tu rutina. Revisa tu ropa, tus libros, electrónicos, y todo aquello que no necesitas y véndelo.

Revisa los premios de tus tarjetas de crédito

¿Te vas de viaje? ¿Quieres un computador nuevo? Tu tarjeta de crédito actual te puede ayudar a pagar por esto. Todas las tarjetas de crédito tienen beneficios y ofertas, estar al corriente de esto te ahorrará mucho dinero.

Usa efectivo

Si tienes trabajo controlando tus gastos tal vez es buena idea separar el efectivo. Divide lo que necesites en sobres y así no gastarás de más.

2Deja de gastar por una semana

Durante una semana no gastes en nada que no sea estrictamente necesario. Si puedes preparar tus almuerzos en casa, no salgas de fiesta, o a cenar por fuera y no compres en la tienda de la estación de gasolina. Verás cuanto puedes ahorrar solo en una semana haciendo esto.

Baja aplicaciones de cupones

Hay miles de ofertas disponibles para que tú las aproveches. Baja la aplicación de tu supermercado, o alguna como Coupons.com y comienza a ahorrar en lo que siempre compras.