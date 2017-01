¿Rebajas de Año Nuevo? Mire cuáles tiendas estarán abiertas

Pasó ya la fiebre por las compras navideñas, pero aún quedan algunas buenas rebajas de fin de año por descubrir y muchas tiendas abren este primer día de 2017 ofreciéndolas.

Mira aquí una lista de las tiendas que estarán abiertas este 1º y 2 de enero, pero de todas formas no olvide chequear primero con su tienda local:

• Best Buy: 10:00 am a 7:00 pm en Año Nuevo; 10:00 am a 8:00 pm el 2 de enero.

• Dick’s Sporting Goods: 9:00 am a 7:00 pm en Año Nuevo; 9:00 am a 9:30 pm el 2.

• Dollar General: abierto en sus horas regulares, pero debe chequear el horario con la tienda de su preferencia.

• JC Penney: 8:00 am a 11:00 pm; el 2 de enero en horario regular.

• Kohl’s: 8:00 am a 9:00 pm; 9:00 am a 10:00 pm el 2 de enero.

• Macy’s: 11:00 am a 6:00 pm.

• Target: 8:00 am a 10:00 pm; 8:00 am a 11:00 pm el 2 de enero.

• Toys “R” Us: 10:00 am a 7:00 pm; horario regular el 2 de enero.

• Walmart: abierto en horario regular dependiendo de la tienda.