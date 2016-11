¿Puedes usar cupones en Black Friday?

Existen mil formas de ahorrar a diario, una de ellas es con cupones, pero llegado Black Friday la gente se pregunta si se pueden utilizar en esta fecha. La respuesta es sí y no.

Todos los almacenes tienen políticas diferentes, y debes tenerlas claras como cuando vas a mercar con cupones.

La mayoría de los cupones no aplican a productos en descuento y casi todos los productos de Black Friday están en oferta. Pero Mundo Hispánico encontró algunas excepciones que debes aprovechar.

Bed Bath & Beyond: tiene un cupón del 20% de descuento en todas las compras, de pronto puedes encontrar esa aspiradora maravillosa de $500 por menos de la mitad.

Belk: te da $10 por cada $100 de compras, puedes usar este reembolso en tus compras de navidad que no encuentres en Black Friday. Y su catálogo tiene un cupón de $10 dólares por tu compra de $50 o más, es válido para productos regulares o en oferta.

Dollar General: con el código SAVEFIVE recibe $5 de descuento en compras superiores a $50. Con el código SAVE15 ahorra $15 en compras superiores a $100. Esta oferta es válida hasta el 30 de noviembre pero también puedes bajar la aplicación para descubrir nuevas ofertas que de pronto se pueden combinar con las ofertas de Black Friday.

JCPenney: te premia si madrugas. Aunque no hay cupones específicos para ese día, en Black Friday estarán regalando cupones de $10 en compras superiores a $10, $100 de descuento en $100 o más, y un gran cupón de $500 de descuento en compras superiores a $500. Si llegas temprano puedes ganarte uno de estos increíbles cupones.

Kohl’s: te premia por tus compras en Black Friday. Por cada $50 en compras te dan $15 en Kohl’s Cash que puedes usar del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Y si compras online recibes envío gratis por compras superiores a $75.

Kmart: tiene 3 cupones en su website y todos están disponibles para Black Friday pero no están disponibles para productos en promoción, así que debes tener esto en cuenta a la hora de pagar, si llevas algo que no está en liquidación (oferta no válida para televisores).

Macy’s: te da 2 cupones en su anuncio de Black Friday, uno por $10 de descuento en compras superiores a $25 y otro por $20 de descuento en compras superiores a $50. Debes estar atento a la letra pequeña del cupón, porque tiene muchas marcas que no están incluidas y esto puede dañar tu presupuesto.

Sears: tiene su propia zona de cupones en la que te ofrecen descuentos desde $10 en compras superiores a $100 hasta $25 en $200. Además tienes envío gratis por compras superiores a $49.

Target: tiene su aplicación de Cartwheel en la que de seguro encontrarás alguno de los productos de tu lista en descuento. Pero siempre debes revisar sus ofertas para que puedas aprovechar sus descuentos BOGO (compra uno y lleva otro gratis).

Encontrar cupones para Black Friday no es una tarea fácil. Si eres seguidor de una tienda y recibes correos electrónicos con ofertas ¡aprovéchalas! Porque las tiendas tratan bien a sus seguidores y los premian por su fidelidad. Cuando compres online trata de comprar siempre con envío gratis. Si no lo ves ofertado en el website, haz una simple búsqueda, de pronto algún otro sitio tiene el código de compra que tú necesitas.