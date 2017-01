Prevén que Texas crecerá, modestamente, en 2017

La economía y el mercado laboral de Texas debería registrar un crecimiento desde principios de este año, pero algunas nubes oscuras que se han cernido en los últimos dos años han retraído un poco el inicio de 2017, según los economistas de la Reserva Federal de Dallas.

Los empleadores de Texas deberían ampliar sus plantillas en un 2% este año, lo que significaría unos 242,000 empleos, dijo esta semana el economista senior Keith Phillips en San Antonio.

De acuerdo con el Austin American-Statesman, este 2% supera los niveles de crecimiento a nivel nacional, el incremento de empleos en 2017 se espera que sobrepase el estimado 1.6% de crecimiento anual medido hasta noviembre del año pasado.

