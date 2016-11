¿Podría ser el éxito financiero cuestión de estado mental? (VIDEO)

¿Estás buscando el secreto para el éxito financiero? ¿Quieres tener un plan de ahorro, o idea, tip o consejo que atraiga felicidad y riqueza?…

Así responde el famoso experto en consumo Clark Howard:

Lo lamento, esto no lo tengo. Nadie lo tiene, por que el éxito, incluso el éxito financiero es diferente para cada persona. Cuando oyes de personas que son muy buenas ahorrando dinero ¿esto qué significa realmente? Es un estado mental, una rutina y estilo de vida que se construye alrededor de una meta: sacar lo que más puedas de cada dólar que hagas para poder llegar a esta libertad financiera, que es la habilidad de tomar tus propias decisiones en la vida, cuando quieras, sin depender de alguien más o de algo más.

Y aunque el plan para la independencia financiera de todos es completamente diferente, implementar estos hábitos en tu vida diaria te pondrá en el camino correcto.

Pon en línea tu mente y prográmate para adquirir 10 hábitos de ahorro que tienen los “ricos”. ¡Aunque no lo creas!

10 hábitos que tienen aquellos que no tienen problemas para ahorrar

1. Le ponen precio a sus metas.

Si quieres lograr tus metas financieras de largo plazo, primero tienes que identificar cuáles son y después tener una idea de cuánto dinero necesitas para lograrlas.

Tienes que darle un precio a todas tus metas grandes, así te puedes asegurar que estás separando suficiente dinero para cada meta específica.

Tener una nota mental no es suficiente. Si no tienes un plan específico te va a tomar más tiempo salir de tus deudas y vas a llegar al punto en el que estás listo para una compra grande pero no estás preparado económicamente.

Por ejemplo:

Digamos que en cinco años quieres comprar una casa de $250,000. El costo del pago inicial depende del tipo de préstamo que obtengas, típicamente necesitarás entre el 5% y el 20% del valor de la propiedad en efectivo para tu pago inicial. Entre más alto sea el pago inicial, más baja será tu hipoteca.

Si tu plan es poner el 20%, necesitarás $50,000 en efectivo. Para llegar a esta meta en cinco años tienes que ahorrar en promedio unos $850 al mes.

En conclusión: determina cuáles son tus metas y cuál es su precio mensual o por cheque para asegurarte que ahorres lo suficiente. Hacer esto constantemente hará que ahorrar $50,000 sea mucho más fácil de lo que parece. Entre más rápido comiences, más fácil será.

2. Sus ahorros son automáticos.

Una de las mejores formas de ahorrar dinero y mantener tus ahorros en camino, es volverlos automáticos. Si tu ahorro no es automático es más posible que llegues al final de mes y te des cuenta de que te gastaste el dinero que planeabas ahorrar.

Una vez te das cuenta de cuánto tienes que ahorrar cada mes configura tu depósito automático para que parte de tu paga se vaya a tu cuenta de ahorros.

Ahorra el efectivo antes de gastarlo. Prográmate mental y físicamente para hacerlo.

Si el dinero se queda en tu cuenta corriente todo el mes, es más fácil tomar prestado de tus ahorros. No importa qué tan disciplinado creas que eres, tan solo con tener esta opción podrás alejarte de tus metas.

3. Saben la diferencia entre querer y necesitar.

Esto puede ser muy difícil para muchas personas por que ahorrar más dinero requiere cambios.

Pero aquí está el dilema, nada cambiará o mejorará en tu vida financiera al menos que tomes la decisión de cambiar. Esto no quiere decir que tienes que cambiar tu vida por completo, hay un montón de formas para recortar gastos y ahorrar sin cambiar dramáticamente tu estilo de vida.

El cambio realmente depende de tu rutina y estilo de vida. Si estás gastando más de lo que ganas, o compras cosas que no necesitas, tus finanzas nunca mejorarán y es hora de cambiar las cosas. Una vez más el cambio viene de tu mentalidad.

Determina lo que es importante para ti, ahora y para el futuro, y después asegúrate de que tu estilo de vida se encamine con tus metas y con el estilo de vida que quieres tener en el futuro.

Y no depende de la cantidad de dinero que ganes, se trata de ajustar tus hábitos y estilo de vida para mejorar tu vida ahora y más adelante. Así que cuando empieces a ganar más dinero te puedes beneficiar por el dinero extra y no levantarte un día sin saber para dónde se fue.

4. Viven con menos de lo que necesitan.

Vivir con menos de lo que necesitas requiere escoger del montón. Tal vez tengas que eliminar una de tus vacaciones, o limitar cuánto comes afuera. O tal vez vas a cenar con tus amigos pero comes algo antes de salir así no quedas estancado con una cuenta gigante cuando todos dividen la cuenta.

Puedes tener una gran vida social, sin acabar con tu billetera. Siempre hay que tener prioridades en la mente. Decide qué es importante para ti y comienza a ahorrar para esas cosas.

5. No desperdician dinero.

La mayoría desperdician dinero de alguna forma, a veces es simplemente porque no prestaron atención o simplemente por que pagan por conveniencia, que puede ser lo mismo.

Si lo piensas bien, nunca botarías dinero a la basura ¿o sí? Esto es exactamente lo que estás haciendo cada vez que gastas dinero donde no deberías. Sé muy cerebral en tus hábitos de compra.

Aquí es cuando tener metas y crear un presupuesto entran en juego. Cuando nos referimos a presupuestar lo que queremos es que prestes atención a tus gastos y ponerle a cada dólar un propósito. Un propósito que se ajusta a tus metas. Los gastos pequeños y las diferencias de precios pueden tener un gran impacto en tu billetera con el tiempo.

La gente que convierte el ahorro en un hábito no pierde dinero en cajeros electrónicos o en compras que podrían ser más baratas en otro lado. Si no puedes esforzarte y evitar estos gastos innecesarios, no pienses que vas a lograr tus metas rápidamente. Si de verdad quieres ahorrar más, esto tiene que ser parte de tu rutina diaria.

6. Siempre compran en ofertas

Hay tantas formas de encontrar descuentos en estos días que realmente no deberías pagar precio completo por nada.

Este es un hábito que separa a un buen ahorrador de un ahorrador común, siempre están buscando el mejor precio. Anotálo en tu mente.

Además obtener un buen descuento no implica solo una revision en los gastos diarios. Debes buscar descuentos en los grandes gastos de tu vida también.

7. Controlan los gastos, no… los gastos los controlan a ellos

¿Cuánto gastaste el mes pasado? ¿Cuánto ahorraste? ¿Cuánto tienes ahorrado para tus metas? ¿Estás en camino a alcanzar cada una en el tiempo previsto? ¿En cuáles estás atrasado?

Si no puedes responder estas preguntas, no estás controlando tus gastos y ahorros de cerca. Lo que significa que tampoco estás ahorrando lo suficiente y estás gastando tu dinero.

Programa tu mente para hacerle seguimiento a tus gastos y ahorros es la mejor forma de manejar tu dinero por varias razones. Pero escríbelo.

Hacer una nota mental de tus gastos no es una forma confiable de manejar tu presupuesto sin importar que tan buena sea tu memoria. Probablemente es la peor idea que puedas tener cuando de manejar tu dinero se trata.

8. Saben cuándo decir No.

Dejemos algo muy claro, decir que “no hay espacio para ahorrar en tu presupuesto” es una excusa, simple y sencilla.

Mucha gente se queda estancada en el “ahorro después” pero este es un pensamiento muy peligroso porque ese “después” llega muy tarde o nunca llega.

Ahorrar dinero no es solo de ser inteligente, y aunque requiere algunos cambios cambiar un par de cosas sobre tu estilo de vida pueden cambiar drásticamente la forma como vas a vivir más adelante. Hacerte una simple pregunta todos los días puede tener un gran impacto en tu dinero: ¿vale la pena?

9. No les importa lo que hacen o dicen los demás.

Aunque deberías preocuparte por los demás, no debería importarte su dinero.

Cuando decides hacer de tu bienestar financiero una prioridad te das cuenta rápidamente que ciertas relaciones y otros aspectos de la vida te motivan a cumplir tus metas. Es muy importante que las tengas presente, porque te darás cuenta de que hay un par de cosas en tu vida que deberías cambiar.

Lo más importante que tienes que entender sobre el control de tu dinero, y de tu independencia financiera, es que tú eres el único que puede llegar a estas metas.

Se trata de determinar lo que realmente es importante para ti y tu felicidad por que nadie puede decidir o hacer esto por ti, excepto tú. Así que deja de preocuparte por modas y tendencias o por lo que los demás están gastando.

10. Encuentran lo que pueden gratis.

¿Para qué pagar por algo que puedes recibir gratis? ¡Tener esto presente todo el tiempo te puede ahorrar mucho dinero en el futuro!

Fuente: Clark.com