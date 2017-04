Ordenan a Amazon devolver 70 millones de dólares a compradores

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) y Amazon Inc. acordaron poner fin a las apelaciones relacionadas con la demanda judicial entablada el año pasado, cuando la compañía hizó cargos no autorizados por compras realizadas por los hijos de una pareja, a través de la aplicación de la tienda en internet.

Un Tribunal Federal de Distrito encontró en abril de 2016, que Amazon facilitó los cargos a los menores y facturó compras por las que no consiguió el consentimiento de los padres.

En esa misma sentencia, el tribunal también negó la solicitud de la FTC de una orden judicial que habría prohibido a Amazon incurrir en esta conducta en el futuro.

La decisión de la FTC y de Amazon para poner fin a su litigio permitirá que el proceso de reembolso comience en breve. Más de $ 70 millones en cargos aplicados entre noviembre de 2011 y mayo de 2016 pueden ser elegibles para los reembolsos. Los detalles sobre la forma en que Amazon procederá aún no han sido revelados.

“Este caso demuestra lo que debe ser un principio básico para todas las empresas – debe obtener el consentimiento de los clientes antes de cobrarles”, dijo Thomas B. Pahl, director interino de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “Los consumidores afectados por las prácticas de Amazon ahora pueden ser compensados ​​por cargos que no esperaban ni autorizaban”.

La acción de la FTC contra Amazon siguió casos similares presentados contra Apple Inc. y Google Inc. relacionados con cargos no autorizados en la aplicación incurridos por niños, que exigen a las empresas reembolsar los dineros a los consumidores.

Si desea presentar una queja puede hacerlo en internet en la página ftc.gov o llamando al 1-877-FTC-HELP (382-4357).

Fuente: FTC