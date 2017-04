Obama criticado por las altas sumas que cobra para dar discursos

El expresidente Barack Obama ha sido blanco de críticas recientemente luego de que se conociera que recibirá 400,000 dólares de una influyente firma de Wall Street para dar un discurso.

“¿No fueron cosas como esa las que le costaron la elección a Hillary (Clinton)?”, preguntó el humorista Bill Maher sobre la noticia.

Según la publicación The Hill, Maher lanzó la pregunta al panel de su programa de la cadena de televisión por cable HBO.

Informes de prensa anticiparon esta semana que Obama hablará en una conferencia sobre cuidado de salud de la firma Canton Fitzgerald LP. A cambio del discurso, recibirá 400,000 dólares.

El panel de Maher defendió a Obama. Pero eso no detuvo al humorista de hacer planteamientos éticos.

“Personalmente, mientras él no aspire a un puesto de elección popular nuevamente no me importa cuánto dinero hace”, dijo Tara Setmayer, exdirectora de comunicaciones del Partido Republicano.

Maher refutó planteando que Obama recibirá los 400,000 dólares de Canton Fitzgerald en momentos en que su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, está tratando de revertir el legado de regulaciones a Wall Street del exmandatario.

El actor y activista Rob Reiner también defendió a Obama. Dijo que Hillary Clinton dio sus discursos pagados a empresas de Wall Street antes de aspirar a la Presidencia de Estados Unidos mientras que la carrera política de Obama terminó.

Maher dijo que le parecía la posición de Reiner hipócrita.

“Suena como… ‘si es de nuestro equipo está bien que lo haga’”, acotó.

Maher planteó que presentar como normal que un expresidente reciba 400,000 dólares por un discurso es abrir la puerta a que el presidente de turno intente no antagonizar con sectores influyentes para poder así generar esa clase de pagos una vez termina su mandato.

“Podríamos decir que cuando alguien es presidente está anticipando una paga de 400,000 al día y no la va a recibir si, siendo presidente, hace algo que los moleste”, sostuvo.