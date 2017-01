Nueva estafa se hace pasar por Netflix

¡Si recibes un correo electrónico de Netflix, no hagas clic!

Algunos consumidores han recibido correos electrónicos en los que se les pide que actualicen su información en Netflix. Un link los lleva a una página bastante similar a la página inicial de Netflix.

Esta página les pide información de pago y después los envía al sitio web real de Netflix.

La compañía anunció que ellos nunca piden información personal por correo electrónico, incluyendo información de pago, seguro social o clave de ingreso.

Otra estafa relacionada con Netflix y Apple.

Al parecer esta no es la primera vez que alguien se hace pasar por Netflix.

Si recibes un correo con un recibo de Netflix que no se ve bien, probablemente no es real.

Según un reporte de This is Money, los criminales están buscando a los usuarios de Apple y Netflix para robarles su información bancaria.

El cliente recibe un correo de Apple que aparenta ser un recibo de compra de la tienda iTunes, a veces este recibo es una suscripción de Netflix.

Cuando se abre el correo y se da cuenta de que algo no está bien –que alguien ha accedido a su cuenta para pagar Netflix– el usuario hace clic en la opción de rembolso o de manejo de suscripción.

Ahí es cuando ocurre la estafa. La página a la que el usuario es enviado le pide información bancaria para recibir el reembolso. Si la información dada es de una tarjeta débito, el usuario acaba de entregar su cuenta a los estafadores.

Esta estafa puede ser no sólo de Netflix, también pueden cobrarte sumas exageradas por canciones, discos, o cualquier cosa disponible en la plataforma de iTunes.

Si recibes un correo con compras que no reconoces, no hagas clic en el correo, toma una impresión de pantalla y elimínalo.

En las recomendaciones de Apple para evitar estafas dice: “La tienda de iTunes nunca te pedirá información personal vía email”.

La mejor forma de estar seguro que no hiciste o hicieron alguna compra a tu nombre es entrar directamente a la aplicación y revisar el historial de compras.

Debes estar atento a cualquier actividad sospechosa para que no caigas en estas trampas, lo más lógico es que si tú no eres el que está contactando a una compañía, no tienes porqué dar tu información personal, ya sea por teléfono o por correo electrónico.