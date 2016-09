No te pierdas las ofertas de esta semana

Cinco productos llenos de actitud y estilo.

Colección Purity Cleansing de Philosophy

El gel de limpieza facial de un solo paso es muy efectivo y está diseñado para tonificar e hidratar la piel. Junto con los pañitos húmedos y el removedor de maquillaje para ojos se convierten en una colección perfecta para la piel grasosa, reseca, normal o sensible. Ahorre un 50% con esta colección en oferta por $35 en Sephora.

Paquete de 2 Blu Ray por $5.99

Usted puede llevarse a casa las grandes aventuras protagonizadas por Angelina Jolie, en las cuales una exuberante heroína se convierte en una combinación entre Indiana Jones y James Bond. Puede escoger entre esta y muchas películas que incluyen Saturday Night Fever en combo con Grease o Dumb and Dumber en combo con The Mask por solo $5.99 en Best Buy. Puede comprar online y recogerlo en la tienda o enviarlo directo a su casa.

Jeans Arizona

Haga de cualquier look su estilo personal utilizando su top favorito con la versatilidad y comodidad de los jeans rectos marca Arizona. Ahorre un 50% mientras están en oferta por $21.99 at JC Penney.

Reloj Vernier

Este reloj para dama tiene esfera de oro, manecillas de plata y un cristal de mineral duradero que lo protege de rayones. Se encuentra con un descuento cercano al 75% en oferta por solo $17.99 en Overstock.

Camisa ligera manga larga para niñas Old Navy

Usted y sus hijas estarán cómodas y a la moda con esta camisa de manga larga y cuello Redondo de Old Navy. En descuento por solo $10.