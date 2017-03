No responda “yes” cuando suene el teléfono

Si usted contesta el teléfono diciendo “yes”, o en español “sí”, piénselo dos veces antes de volverlo hacer.

Y es que hay una nueva forma de estafa, que se está extendiendo alrededor del país: se trata de grabar su voz cuando usted responde afirmativamente, ya sea porque esa es su forma de contestar al teléfono, o porque responde a la pregunta “¿me escuchas?”, que le hace un interlocutor al otro de lado de la línea.

Si responde con “sí”, su respuesta queda registrada y puede ser utilizada por el estafador para autorizar cargos falsos en una tarjeta de crédito, una factura de teléfono, o de servicios públicos.

Otras variaciones en la estafa incluyen preguntar “¿es usted la persona responsable de pagar la factura telefónica?”, y “¿es usted el propietario?”, de acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg.

La recomendación es que si recibe una llamada telefónica de un nombre o número que no reconoce, tenga cuidado. No responda preguntas personales, no se comprometa, y si debe responder, considere responder con una pregunta como “¿quién está llamando?”. Si usted cree que la llamada no es legítima, no tenga miedo de colgar: no es descortés colgarle a un estafador.

Cuanto más tiempo pueda un estafador mantenerlo en la línea, tiene más probabilidades de que usted le dé algo que pueda utilizar, convirtiéndolo en una víctima. ¿Aun mejor? Si no reconoce al interlocutor, deje que la llamada pase al buzón de voz.

Los estafadores que lo están contactando por teléfono pueden tener parte de su información. Es posible que tengan un número de tarjeta de crédito o factura a su nombre, posiblemente el resultado de una violación de datos anterior de un minorista u otra empresa.

Si cree que su identidad ha sido comprometida, no entre en pánico. Sea diligente y dé seguimiento. Para protegerse, si recibe una de estas llamadas, revise sus estados de cuenta bancarios, así como su factura de teléfono y cable. Reclame inmediatamente cualquier cargo no autorizado y pida ayuda si tiene problemas.