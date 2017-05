Muestran foto del presunto ladrón que robo a Chávez Jr. (FOTO)

En redes sociales difundieron una imagen del supuesto ladrón del costoso reloj de 40 mil dólares, propiedad del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr.

La foto del hombre que le habría robado un reloj y posiblemente el cheque que cobró por la pelea que perdió ante Saúl “El Canelo” Álvarez, ya está circulando por toda la red.

Según su esposa Frida afirma que algo le pudieron haber puesto a su bebida y después lo grabaron con chicas.

Fue en Twitter donde un allegado del mexicano llamado Sean Gibbons, publicó una foto donde aparece un sujeto observando lo que se cree es la joya de Chávez Jr.

“Si alguien conoce a este tipo, mándeme su nombre”, dijo Gibbons.

If any one Know this guy please send me his name @ZanferBox @steveucnlive @FSalazarBoxing @timmyvann @latimes pic.twitter.com/hX3QHq3FPV

— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) 12 de mayo de 2017