Mira dónde puedes celebrar el Día Nacional del Pie… ¡Gratis!

Nada mejor para un día frío que un pie de manzana, y si es con helado de vainilla, mucho mejor. Encárgate tú del helado y nosotros te conseguimos el pie.

Como siempre estamos en la búsqueda de las mejores ofertas, hoy en el Día Nacional del Pie, te mostramos dónde puedes encontrar este producto gratis.

Grand Traverse Pie Company te da una tajada de pie de manzana o cerezas gratis con cualquier compra.

Happy National Pie Day! Stop in and celebrate with us today. pic.twitter.com/yPo3RSweWY — Grand Traverse Pie (@GTPie) January 23, 2017

Marie Callender’s te da una tajada gratis por la compra de un plato fuerte, o comparte uno de sus posts en redes sociales para ganarte un pie.

Happy #NationalPieDay! To Celebrate we are giving away a FREE SLICE OF PIE all day with purchase of an entrée. pic.twitter.com/cSxcwDfJtb — Marie Callender’s (@MarieCallenders) January 23, 2017

Norma’s Cafe está regalando una tajada de su famoso Mile Pie gratis, pero aprovecha y lleva una tarta completa para que celebres en casa.

It’s finally here! Happy #NationalPieDay! We’ll have free slices of Mile High Pie at all 4 locations from 10:30a-8p. https://t.co/pTMMV0YyCS pic.twitter.com/kSeNlnV4Jv — Norma’s Cafe (@NormasCafe) January 23, 2017

Perkins Restaurants está ofreciendo una tajada gratis con la compra de un plato fuerte. Esto se repite cada lunes.

The Elegant Farmer está ofreciendo un pie “horneado en la bolsa” de 4 pulgadas cuando compres un pie de 8 o 9 pulgadas.

Y si no alcanzas hoy, O’Charley’s siempre te regala una tajada de pie los miércoles.

Estos son tan solo algunos de los restaurantes que ofrecen pie gratis el día de hoy, busca otras ofertas en tu restaurante favorito.