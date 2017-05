Mercados globales están cayendo tras informe de memorandos de Trump al director del FBI

Los mercados financieros de todo el mundo están bajo presión este miércoles tras un informe que el presidente Donald Trump le pidió a James Comey, entonces director del FBI, para que abandonara una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Las acciones de Estados Unidos han reportado una considerable caída y la venta del dólar se vio afectada . El Dow Jones Industrial tuvo su mayor caída desde septiembre, así como también han reportado bajas los mercados de bonos e importantes valores de referencia en Asia y Europa.

Los últimos informes “simplemente encienden el fuego debido a la incertidumbre política”, con “aparente incoherencia la Casa Blanca está minando lentamente la fe en las políticas de estímulo obteniendo incluso aprobación partidista”, dijo Mike van Dulken, jefe de investigación de Accendo Markets, según citó Business Insider.

La preocupación es que los vínculos de Trump y sus asociados con Rusia retrasarían la implementación de nuevas políticas fiscales y de salud. Las acciones financieras, consideradas un beneficio clave de las políticas propuestas por Trump, fueron las que presentaron las mayores caídas en el S & P 500 en las operaciones iniciales.

El Dow bajó 235 puntos, o 1,12%, a las 10:15 a.m. ET y el S & P 500, que registró un máximo intradiario el martes, bajó 24 puntos, o 1,03%, a 2.375,95.

Las pérdidas del dólar se están agravando, y el índice de la moneda está en su nivel más bajo desde finales de octubre, antes de las elecciones estadounidenses, las cuales impulsaron su recuperación a un máximo de 14 años.

