McDonald’s acusa hackeo por tuit en el que insultó a Trump (FOTO)

McDonald’s dice estar segura de que su cuenta fue “hackeada por una fuente externa”, después de que se publicó en Twitter un mensaje en el que llama a Donald Trump “una asquerosa vergüenza de presidente”.

El tuit enviado a Trump el jueves desde la cuenta oficial de McDonald’s Corp. ya fue borrado, pero muchas personas lo reservaron en capturas de pantalla. El mensaje también decía que le encantaría tener de regreso al presidente Obama y “también tienes las manos pequeñas”.

El tuit fue fijado de manera temporal en la parte superior de la cuenta de McDonalds, para que fuera el primer mensaje que viera la gente que visitara el perfil en Twitter de la compañía.

A través de un comunicado, McDonald’s dijo que actuó rápidamente para asegurar su cuenta y se disculpó de que el tuit saliera de su cuenta corporativa. Previamente, la empresa dijo que Twitter le notificó que su cuenta estaba “en riesgo”, sin dar a conocer mayores detalles.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.

— McDonald’s (@McDonaldsCorp) 16 de marzo de 2017