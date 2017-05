Más de mil tiendas están cerrando y la reinserción de sus trabajadores es incierta

Grandes tiendas como Limited, BCBG Max Azria y Radio Shack ya se declararon en bancarrota y en lo que va de año han anunciado planes para cerrar 3.100 tiendas. Además, ya J.C. Penney dijo que cerrará otras 138 tiendas este año, mientras que Sears y su marca Kmart también dieron a conocer que están cerrando 150 locales.

Matthew Shay, CEO de la Federación Nacional de Minoristas (National Retail Federation), dijo a National Public Radio que “La velocidad del cambio en minoristas es diferente a todo lo que hemos visto … Antes, las cosas sucedieron a lo largo de una generación, ahora están ocurriendo de la noche a la mañana”.

Shay dijo que las necesidades de mano de obra al por menor están cambiando. Esa fue la razón por la cual la federación lanzó un programa que ofrece certificación a los trabajadores despedidos en enero, con la esperanza de capacitarlos con habilidades de más alto nivel que están en demanda. “Estarán en operaciones, estarán en almacenes, estarán en la administración de tiendas, estarán en formato digital”, dijo.

Algunos analistas creen que los que pierdan sus empleos en el comercio minorista serán absorbidos por el sector de servicios que crece rápidamente, como los restaurantes y hoteles. Pero uno de los sindicatos que representan a algunos trabajadores dijo a NPR que eso no es lo que está sucediendo. “Eso no ha sido nuestra experiencia, eso no es lo que hemos visto”, dijo Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes (Retail, Wholesale and Department Store Union).

Appelbum opina que los trabajadores de tiendas podrían en el futuro trabajar en un centro de distribución, pero que esos puestos típicamrbente se encuentran lejos de las áreas metropolitanas donde está localizado el mayor número de tiendas y que además, se requieren diferentes tipos de habilidades.

“Los trabajadores minoristas hoy están bajo mucho estrés”, dijo Appelbaum. “Te preocupas por el comercio electrónico, te preocupas por la automatización, te preocupas por lo que está sucediendo con todos los trabajos de venta al por menor que se están perdiendo a medida que las tiendas se cierran”.

Appelbaum dijo que si los políticos hablan de cómo manejar el desface del trabajo en la minería del carbón y en la manufactura, ahora deberían hacer lo mismo para el comercio minorista.

