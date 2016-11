Macy`s confirma cierre de otras 5 tiendas y hay 28 más en riesgo

Macy’s ha confirmado esta semana el cierre de 5 tiendas más y Morningstar Credit Ratings ha identificado otras 28 tiendas que podrían estar en riesgo. Síguele la pista de los cierres para que aproveches los descuentos que podrían ser de remate.

Uno de los lugares afectados ya se ha cerrado, tres de ellos se cierra a principios de 2017 y la otra tienda continuará operando en régimen de alquiler.

Carolina Place in Pineville, NC

Oakwood Mall in Eau Claire, WI

Quail Springs Mall in Oklahoma City

Tysons Galleria in McLean, VA

Greenwood Mall in Bowling Green, KY

Esto es lo que dijo el presidente de Macy’s Jeff Genette, acerca de las tiendas afectadas:

“El volumen y la rentabilidad en la mayoría de estas tiendas han ido disminuyendo constantemente en los últimos años. Reconocemos que estos lugares no dan un rendimiento adecuado y, a menudo no representan una experiencia de compra del cliente que refleja nuestras aspiraciones de la marca de Macy’s. Decidimos cerrar un mayor número de tiendas de forma proactiva para que podamos invertir en una experiencia de cliente más ganadora en nuestros lugares, mucho más productiva y con mayor potencial, así como invertir en el crecimiento más rápido y de manera más agresiva en digital y móvil “.

Además de las tiendas mencionadas anteriormente, Macy’s no ha revelado qué lugares se cerrarán y no van a hacer un anuncio hasta enero. Sin embargo, Morningstar Credit Ratings ha identificado 28 tiendas que son las más vulnerables:

Cottonwood Mall — Albuquerque, NM

Dover Mall and Commons – Dover, DE

South Towne Center – Sandy, UT

Lakeland Square Mall – Lakeland, FL

Friendly Center – Greensboro, NC

Lakewood Center – Lakewood, CA

The Shops at Wiregrass — Wesley Chapel, FL

Crossroads Center — Saint Cloud, MN

Battlefield Mall — Springfield, MO

Sangertown Square — New Hartford, NY

Westfield Trumbull – Trumbull, CT

Montgomery Mall — North Wales, PA

Starwood National Mall Portfolio — Plano, TX

Peachtree Mall – Columbus, GA

Glenbrook Square — Fort Wayne, IN

Oglethorpe Mall – Savannah, GA

Visalia Mall – Visalia, CA

Willowbrook Mall – Houston, TX

Town East Mall – Mesquite, TX

Grand Prairie Outlets — Grand Prairie, TX**

Bend River Promenade – Bend, OR

Tucson Mall – Tucson, AZ

Palouse Mall – Moscow, ID (cierre en abril)

Sunvalley Shopping Center – Concord, CA

Meadowood Mall – Reno, NV

Penn Square Mall — Oklahoma City, OK

The Mall of New Hampshire – Manchester, NH

Merrimack Premium Outlets – Merrimack, NH**

Macy, Inc., con oficinas corporativas en Cincinnati y Nueva York, es uno de los proveedores más importantes del país, en el 2015 alcanzó ventas por 27,079 millones de dólares. La compañía opera cerca de 880 tiendas en 45 estados, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico bajo los nombres de Macy, Bloomingdale, de Bloomingdale Outlet, bastidores y Bluemercury de Macy, así como la macys.com, bloomingdales.com y bluemercury.com sitios web. Bloomingdale en Dubai es operado por Al Tayer Group LLC bajo un acuerdo de licencia.

El precio de compra de las cuatro tiendas fue de 46 millones de dólares. Macy’s espera obtener una ganancia de 32 millones de dólares de las ventas en el tercer trimestre del año fiscal 2016.

Fuente: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=84477&p=irol-newsArticle&ID=2217552; http://www.clark.com/28-macys-risk-closing-shutting-down