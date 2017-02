Macy’s anuncia cierre de 34 tiendas

Macy’s no termina de anunciar cierres. La cadena de grandes almacenes ha confirmado que planea cerrar cerca de 34 tiendas “en los próximos años”, luego de haber liquidado 66 locaciones en el 2016.

La compañía aún no ha revelado qué almacenes son los que cerrará. Pero la noticia se da al tiempo de conocerse informaciones sobre una caída de las ventas para el cuarto trimestre de 2016 y las predicciones sobre una disminución de alrededor de 2% a 3% en ventas para el año fiscal 2017.

Según CNBC, ha sido difícil predecir cuáles tiendas de Macy’s serán cerradas porque el minorista sigue siendo rentable, a diferencia de los competidores Sears y Kmart.

El CEO de Macy’s, Terry Lundgren, enfatizó que las tiendas físicas son la clave de su éxito.

Explicó que Macy’s está trabajando en iniciativas claves, tales como mejorar su negocio en línea, aumentar la mercadería exclusiva y refinar su estrategia de liquidaciones y descuentos.

Una cosa que los clientes de Macy’s pueden esperar en 2017 es la simplificación de los precios, afirmó.

“Al mirar los continuos retos en el entorno minorista y las cambiantes conductas de compra de los consumidores, sabemos que debemos evolucionar nuestra estrategia y ejecutar más rápido”, dijo Lundgren. “La clave para esto es mejorar la experiencia del cliente en nuestras tiendas donde estamos desarrollando y probando conceptos que ofrecen nuevas mercancías y opciones de entretenimiento junto con la tecnología mejorada para hacer las compras más sencillas. Otras iniciativas que creemos mejorarán las tendencias de ventas en 2017 incluyen mejoras continuas en el mercado, una estrategia de marketing actualizada y una estructura de precios simplificada “.

Macy’s también anunció que el presidente de la compañía Jeff Gennette asumirá el cargo de CEO el 23 de marzo. Lundgren continuará como presidente ejecutivo.

He aquí una lista de los cierres de tiendas Macy’s confirmados:

Cierres de 2016 ya realizados.

Laurel Plaza, North Hollywood, CA

Ala Moana Jewel Gallery, Honolulu, HI

Valley Fair, West Valley City, UT

Cierres anunciados en enero.

Las siguientes tiendas Macy’s que cierran a comienzos de 2017 son:

Greenwood, Bowling Green, KY

Carolina Place, Pineville, NC

Douglaston, Douglaston, NY

Downtown Portland, Portland, OR

*Lancaster Mall, Salem, OR

Oakwood Mall, Eau Claire, WI

Cierres adicionales.

Mission Valley Apparel, San Diego, CA

Paseo Nuevo, Santa Barbara, CA

Lakeland Square, Lakeland, FL

Oviedo Marketplace, Oviedo, FL

Sarasota Square, Sarasota, FL

University Square, Tampa, FL

CityPlace, West Palm Beach, FL

Georgia Square, Athens, GA

Nampa Gateway Center, Nampa, ID

Alton Square, Alton, IL

Stratford Square, Bloomingdale, IL

Eastland, Bloomington, IL

Jefferson, Louisville, KY

Esplanade, Kenner, LA

Bangor, Bangor, ME

Westgate, Brockton, MA

Silver City Galleria, Taunton, MA

Lakeview Square Mall, Battle Creek, MI

Eastland Center, Harper Woods, MI

Lansing, Lansing, MI

Westland, Westland, MI

Minneapolis Downtown, Minneapolis, MN

Northgate, Durham, NC

Columbia, Grand Forks, ND

Moorestown, Moorestown, NJ

Voorhees Town Center, Voorhees, NJ

Preakness, Wayne, NJ

Cottonwood, Albuquerque, NM

Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV

Great Northern, Clay, NY

Oakdale Mall, Johnson City, NY

The Marketplace, Rochester, NY

Eastland, Columbus, OH

Sandusky, Sandusky, OH

Fort Steuben, Steubenville, OH

Promenade, Tulsa, OK

Neshaminy, Bensalem, PA

Shenango Valley, Hermitage, PA

Beaver Valley, Monaca, PA

Lycoming, Muncy, PA

Plymouth Meeting, Plymouth Meeting, PA

Washington Crown Center, Washington, PA

Parkdale, Beaumont, TX

Southwest Center, Dallas, TX

Sunland Park, El Paso, TX

Greenspoint, Houston, TX

West Oaks Mall, Houston, TX

Pasadena Town Square, Pasadena, TX

Collin Creek, Plano, TX

Broadway Square, Tyler, TX

Layton Hills, Layton, UT

Cottonwood, Salt Lake City, UT

Landmark, Alexandria, VA

River Ridge, Lynchburg, VA

Everett, Everett, WA

Three Rivers, Kelso, WA

Valley View, La Crosse, WI

Otros cierres esperados en el 2017.

Simi Valley Town Center (men’s/home/kids), Simi Valley, CA

Mall at Tuttle Crossing (furniture/home/kids/men’s), Dublin, OH

Locaciones vendidas (o en lista para ser vendidas) y arrendadas.

Estas tiendas han sido o serán vendidas, y Macy’s continuará operando en arrendamiento:

Stonestown Galleria, San Francisco, CA

Union Square Men’s, San Francisco, CA

Tyson’s Galleria, McLean, VA