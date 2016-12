¿Los problemas financieros vienen de la infancia?

Después de realizar más de doce estudios que incluyeron miles de personas, un psicólogo financiero revela de dónde provienen nuestros problemas con el dinero.

¿Recuerdas cuando eras pequeño y tus padres te hablaban de dinero ? ¿Tu papá o mamá te enseñaron a ahorrar tu dinero? ¿A donar a la caridad? ¿Cómo veían la riqueza?

Si tienes problemas de dinero en tu vida adulta, las respuestas a estas preguntas te pueden ayudar a descubrir el porqué.

Según el psicólogo financiero, autor, y cofundador de la consultora financiera Your Mental Wealth, Brad Klontz, el estadounidense promedio enfrenta dos grandes problemas, gastar mucho y ahorrar poco.

Después de un extenso estudio, Klontz descubrió que estos problemas financieros no suceden debido a nuestras propias capacidades, si no a nuestro “Guion financiero” o a las “creencias inconscientes que tenemos sobre el dinero que manipulan nuestro comportamiento”.

Estas creencias se basan en la actitud y el comportamiento que nuestros padres tenían con el dinero. Esto puede ir desde la adoración por el dinero o el concepto de que el dinero trae la felicidad, hasta el disgusto, o la creencia de que la gente rica es corrupta y codiciosa.

Después de realizar más de doce estudios con miles de personas, Klontz concluyó que “estas creencias están asociadas con sus correspondientes resultados financieros, como un ingreso bajo, patrimonio, mal comportamiento financiero” y son en efecto, la evidencia de estos comportamientos.

Klontz dice, “la estrategia más efectiva para cambiar una vida financiera es comenzar a analizar estas creencias y qué te enseñaron tus padres, tu cultura, tu vida social, y cómo estas creencias han afectado tu vida”.

Klontz sugiere comenzar con estas 3 preguntas:

3 cosas que te enseñó tu mamá sobre el dinero.

3 cosas que te enseñó tu papá sobre el dinero.

¿Cuál es tu primer recuerdo sobre el dinero?

¿Cuál es tu experiencia más dolorosa relacionada con el dinero?

“Si alguien revisa su historia familiar y aun no entiende, pueden ir a su casa y preguntarle a algunos miembros de la familia cosas como: ¿Cuál es tu miedo más grande (financiero)? ¿Qué te enseñó el abuelo sobre el dinero?”

Una vez descubras ese guion financiero y como se relaciona con tus problemas financieros, puedes comenzar a cambiar tus creencias erróneas sobre el dinero y reformar tus actitudes y comportamientos, dice Klontz.

“Frecuentemente cuando hablo con la gente… me dicen, oh sí, tengo este temor sobre el dinero, no he pensado mucho en esto pero mi mamá me enseñó que no puedes confiar en la gente adinerada, y ahora que lo pienso, esto ocurrió en su vida…” dijo Klontz

“De un momento a otro se le prenderá el bombillo a la gente mientras se dan cuenta de que son solo el siguiente actor en este patrón multi-generacional que se está heredando” afirmó.

Fuente: Business Insider