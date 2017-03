Lllega el día π

Pi es aquel número irracional que se utiliza en matemática, física e ingeniería, y se representa con el símbolo π. Su valor numérico comienza con el 3.14, por lo que celebramos cada año el 14 de marzo. Como en inglés Pi se pronuncia como pie, todo aquello que tenga forma de pie está en promoción, y como siempre aquí te tenemos las mejores en cada región.

Bojangles: 3 pies de batata por $3.14.

Tomorrow is Pi(e) Day. You know how to celebrate. pic.twitter.com/eZsURkWgKs

— Bojangles’ (@Bojangles1977) March 13, 2017