Limitará Congreso de EE.UU. a Donald Trump

El Congreso de Estados Unidos dirá qué temas se renegocian del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como acotar límites o pedir que se eliminen o agreguen temas, explicó Moisés Kalach, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI).

Formalmente, Donald Trump no ha hecho la notificación a la Cámara de Representantes que se encargará de las modificaciones a este acuerdo, y luego que lo haga pasarán 90 días en los cuales dicha institución dictaminará las condiciones sobre las cuales se habrá de renegociar.

“No es que el Congreso pueda negar el permiso o decir que no, puesto que al otorgar el Trade Promotion Authority (aprobación para negociar, también conocido como fast track) no pueden revocar dicha autorización.

“Cuando el presidente notifica tiene que avisar cuáles son los objetivos y el Congreso puede incluso llamar a cuestionamientos así como matizar la negociación”, expuso.

Kalach estima que la razón por la cual no se ha comenzado el proceso es porque Wilbur Ross, nominado al Departamento de Comercio, no ha sido confirmado por el Senado y Trump no desea comenzar el proceso sin tener al encargado del despacho correspondiente.

Ya que se entregue la solicitud, no hay manera de saber cuánto tardará exactamente la negociación, debido a que hay una multitud de factores a considerar.

Sin embargo, en un escenario donde Trump mande la notificación en los últimos días de febrero, el proceso de los 90 días del Congreso terminaría entre mayo y junio, lo que significaría que las discusiones serían a partir del segundo semestre.

Planteando un caso hipotético en el que la negociación dure seis meses, el nuevo acuerdo estaría listo hasta finales de 2018, debido a los respectivos procesos de aprobación.

Mientras esto pasa, la iniciativa privada está trabajando para evitar que cuando comience el proceso haya sorpresas.

“Hay que tener paciencia hacia afuera porque hay procesos que están fuera de nuestras manos, especialmente los que tienen que ver con el Congreso estadounidense, y sin dejar de trabajar acá dentro, porque en el momento que dejemos de elaborar escenarios nos puede pasar que no estemos preparados para atender el tema”, dijo.

Kalach precisó que en tanto que no se abandone formalmente el tratado, este sigue operando de manera normal y sus previsiones continúan amparando el intercambio comercial.

“Mientras eso sucede, el TLCAN está vivo y sigue operando. Nuestro tratado no cambia de forma y su operatividad sigue viva”, puntualizó.