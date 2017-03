Lecciones de una mujer que pasó un año sin gastar dinero

Si no has hecho un reto económico puedes comenzar a ahorrar de esta forma para crear nuevos hábitos de ahorro.

La idea es que estos retos te ayuden a mejorar tu relación con el dinero, y que aprendas a gastar menos.

Michelle McGagh decidió cortar todos sus gastos por un año, aunque este tipo de ahorro no es para todo el mundo, todos podemos aprender de ella.

Después de pagar sus gastos básicos de vivienda, servicios y comida, McGagh cortó todos sus otros gastos. Su medio de transporte era una bicicleta, ella misma se cortaba el pelo y dejó de ir a restaurantes.

“Esto me enseñó a ser más abierta y aventurera”, dijo McGagh a la revista Times. “Tuve que aprender nuevas formas de divertirme y disfrutar la vida, le dije que sí a muchas cosas que antes no habría hecho. Sobrepasé mis límites y me di cuenta que no necesito cosas para ser feliz”.

Si quieres hacer algo similar, puedes seguir los consejos de McGagh para que tu próxima dieta económica sea todo un éxito.

Comienza con una purga

Aprovecha la primavera, saca todo lo que no necesites de tu casa y véndelo o dónalo. Así te darás cuenta de que tienes más de lo que necesitas.

Limpiar tu hogar y eliminar el desorden es la mejor forma para comenzar un proceso como estos.

Compra comparativamente

Vas a tener que comprar comida y productos básicos de limpieza, así que asegúrate de tener el mejor precio en estos productos. Compara precios en línea o con los catálogos semanales, y obtén el mejor precio en todas tus compras.

No te recuestes en otras personas

No pidas prestado, esto es contraproducente. “no era el año de hacer que mis amigos me mantuvieran, era el año de no gastar” dijo McGagh puedes comenzar por cortar gastos pequeños y de ahí vas aumentando.

Ajusta tu estilo de vida

McGagh explica que sus noches de diversión se centraban en ir a un pub o cenar en un restaurante, pero esto ya no era una opción.

“Estaba tratando de vivir mi vida como antes pero sin dinero, esto no servía y me hacía sentir un poco miserable”.

Aunque el método de McGagh es un poco radical, la idea de tener un presupuesto es eliminar costos innecesarios, pero no debes sentirte privado o miserable.

Una vez aprendas a gastar menos aprenderás a ahorrar más.

Tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios

A McGagh le tocó saltarse un par de eventos y vacaciones por un año, y aunque al principio se preguntaba por qué se estaba perdiendo, pero después de ver lo ahorrado se dio cuenta que era un simple sacrificio.

Las cosas pequeñas suman bastante

Tu no te das cuenta cuanto pueden sumar los pequeños gastos hasta que los analizas de cerca.

Después de un rato puedes cortar uno de estos pequeños gastos y verás todo lo que ahorras. “Revisando mis gastos del año anterior al reto descubrí que gastaba cerca de 500 dólares al año en café, y eso que no me gusta tanto” dijo McGagh.