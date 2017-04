Le cuesta ‘caro’ a United el escándalo de pasajero (VIDEOS)

A United Airlines le ha costado muy caro el escándalo del video donde se muestra cómo sacaron a la fuerza a un pasajero de un vuelo sobre vendido, ya que sus acciones cayeron 1.13% y las redes sociales y los inversionistas no han tenido misericordia con la compañía.

Para empezar, las acciones de United Continental Holdings cayeron 1.13% el martes, a 70.71 dólares cada una.

Con ello, su valor de capitalización bajó 257 millones, al pasar de 22 mil 692 millones del lunes a los actuales 22 mil 435 millones.

No obstante, en abril del año pasado el precio de sus títulos era de 53.71 dólares por papel, por lo que el nivel actual todavía no demuestra una tendencia descendente y habría que esperar si en los próximos días se intensifican las ventas provocadas por el incidente de la noche del domingo.

Al mismo tiempo, muchos internautas han expresado su indignación por la percepción de que dicho pasajero fue expulsado por prejuicios étnicos, y algunos pidieron boicotear a la aerolínea estadounidense.

El video, que se propagó por las redes sociales y provocó una airada reacción, muestra cómo un hombre ensangrentado es sacado de su asiento y del avión de United Express asignado para el vuelo 3411, cuya ruta era del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago a Louisville, Kentucky.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 de abril de 2017