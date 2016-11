Las mejores ofertas en computadores y tabletas para Black Friday.

Los computadores personales son uno de los productos más populares en Black Friday (el otro son los televisores) y los precios de muchos de estos son inigualables en cualquier época del año. Es difícil trazar una línea entre las tabletas y los computadores personales en estos días, por eso incluimos las tabletas y los híbridos en esta guía.

Computadores personales

Microsoft Surface Pro 4 12.3” por $600 en Best Buy

MacBook Air 13.3” por $800 en Best Buy

Acer chromebook 2 en 1 con pantalla táctil de 11.6” por $199 en Best Buy

Lenovo 100S Laptop 2GB de memoria, 11.6” 32GB por $99.99 en Best Buy

Samsung Chromebook 3 11.6” 4GB $119 en Walmart

Dell Intel Core laptop i3 6GB de memoria 1 TB HD 15.6” $249.99 en Best Buy

HP laptop 4GB, 500GB HD 15.6” $169.99 en Best Buy

HP laptop con pantalla táctil, 15.6” 4gb, 500gb por $249 en Walmart

Tabletas

iPad mini 2 por $200 from Walmart y Target

iPad Air 2 por $274 en Target

Amazon Fire 7” for $33.33 en Amazon, Best Buy, Walmart y Target

Amazon Fire HD8 por $60 en Amazon or Best Buy

Si revisas esta lista con cuidado notarás que Best Buy tiene una selección más amplia en tabletas y computadores. Si quieres una gran oferta y no tienes un modelo específico en mente, buscar en Best Buy es la mejor opción para gastar poco en una computadora nueva.

