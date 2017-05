Las 3 carreras que salvarán el mundo según Bill Gates

El creador de Microsoft Bill Gates, quien además es el hombre más rico del mundo, publicó dos mensajes en su cuenta de Twitter en la cuál recomendó las carreras que una persona debería estudiar para el futuro.

Gates, quien no terminó la universidad por dedicarse a crear su compañia que hoy en día acumula más de 58 mil millónes de dólares, dijo que los estudios en inteligencia artificial, energía o alguna de la biociencias, serán las carreras que cambiarán al mundo.

If I were starting out as a college grad and looking for a chance to make an impact, I would consider these fields: https://t.co/WistZ47019 pic.twitter.com/UfDIXIzl3K

— Bill Gates (@BillGates) May 19, 2017