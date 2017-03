La industria de la construcción fue la que aportó más empleos en febrero

La tasa de desempleo bajó una décima y quedó en el 4.7% en febrero, un mes en el que la economía creó un total de 235,000 nuevos empleos, por encima de las expectativas, informó hoy el Departamento de Trabajo.

En su informe, el Gobierno revisó al alza la cifra de nuevos empleos generados en enero desde el cálculo inicial de 227,000 a 238,000.

Los sectores de la construcción y el manufacturero tuvieron sólidas ganancias de empleos en febrero, de 58,000 y 28,000, respectivamente.

La fortaleza del mercado laboral en febrero, el primer mes completo de Donald Trump como presidente, coincide con el alza del optimismo sobre la economía del país que ha seguido a la victoria del magnate en las elecciones del pasado noviembre.

Trump se ha fijado la meta de generar un total de 25 millones de nuevos empleos durante la próxima década.

En cuanto al salario promedio por hora, se incrementó en 6 centavos (un 0.2%) con respecto a enero y quedó en 26.09 dólares, y comparado con febrero de 2016 ha crecido un 2.8%, según el informe.

Y la tasa de participación ciudadana en la fuerza laboral se elevó del 62.9% al 63%, la más alta desde marzo pasado.

Con estos datos sobre la mesa, todo apunta a que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, decidirá en su reunión de política monetaria de la próxima semana subir de nuevo los tipos de interés de referencia, actualmente entre el 0.50% y el 0.75%.

Payroll employment rises by 235,000 in February; unemployment rate changes little at 4.7% https://t.co/NsuHovcqn0 #JobsReport #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) 10 de marzo de 2017