La marca Trump ha desaparecido de los sitios web de Sears y Kmart

Los sitios Web de Sears y Kmart no están ofreciendo más productos de la línea Trump Home, propiedad de la Organización Trump, informó la publicación Business Insider.

A partir del viernes, una búsqueda de artículos de Trump Home en los sitios de ambos minoristas no arrojó resultados, excepto los artículos vendidos por terceros vendedores.

El pasado martes, Sears todavía vendía 19 artículos de Trump Home en línea y Kmart vendía 13, según Shannon Coulter, estratega de la marca que inició el boicot #GrabYourWallet Trump.

Desde finales del año anterior, Coulter ha promovido un boicot en contra de las compañías que hagan negocios con la familia Trump en el sitio web de Grab Your Wallet y su campaña al parecer ha estado ejerciendo presión sobre algunas cadenas de tiendas.

Brand new. On 2/7, Sears still had 19 Trump products. Note: it may still carry in brick and mortar locations. Will see if stmt. forthcoming. pic.twitter.com/HPvMSmcuXj

— Shannon Coulter (@shannoncoulter) February 10, 2017