La gente está enloquecida con estos jeans de $95

Si eres un comprador ahorrador quizás te parezca aterrador comprar unos jeans de 95 dólares.

Hace poco Nordstrom sacó unos jeans que no solo cuestan esta ‘módica’ suma, si no que tienen un parche de plástico transparente marca Top Shop.

Debes pensar que esto es un chiste pero no, la descripción de los pantalones dice: “Los paneles de plástico le dan un toque elegante y futurístico, en estos jeans de cintura alta”.

No, no te equivocas, el futuro incluye rodillas cubiertas de plástico, además de una estética en la que los mom jeans están de moda.

Obviamente, no faltó mucho para que las respuestas comenzaran a salir. Según reportó Clark.com, Buzzfeed los llamó de inmediato “jindows” (jeans con ventanas), el recreador de los famosos, Tommy Lenk, no demoró en publicar en Instagram una foto imitando a la modelo, diciendo que “sus rodillas estaban sudando después de dos minutos”.

Clear knee Mom jeans! $95! Get the #LenkLewk version for an affordable $8 bucks! Fancee ones here: https://t.co/3zr3D1hVFi pic.twitter.com/sWgGwsgfu1

— Tom Lenk (@tomlenk) March 14, 2017