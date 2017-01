Cámara de Comercio de Florida apoya propuesta de incentivos millonarios

Rick Scott, gobernador de Florida, propuso reservar 85 millones de dólares en incentivos para el próximo año.

Scott propone dar el dinero a la empresa público privada Enterprise Florida, a lo que se opone Richard Corcoran, Presidente de la Cámara, R-Land O´Lakes y otros líderes republicanos de la cámara.

En conferencia de prensa donde se dieron a conocer las prioridades legislativas para la próxima sesión, el Presidente de la Cámara de Florida y CEO, Mark Wilson, dijo que apoyaban en su totalidad la propuesta de Scott.

Wilson dijo según cita CBS Miami, que el 90 por ciento de los trabajos se originan en Florida sin incentivos, pero que ese dinero propuesto es necesario para competir por empleos competitivos con excelentes remuneraciones.

Wilson dijo que cuando ayudó a crear Enterprise Florida, hace 20 años, la intención de entonces, que es la misma intención de ahora, fue que los incentivos no se utilizaran, pero cuando es necesario, la medida hace la diferencia para el empresario.

El tema de los incentivos puede ser el punto medular de las sesiones legislativas en el presente año, con Corcoran presentando programas como “bienestar corporativo”.

Corcoran también ha enfocado el dinero de los incentivos para la comercialización turística del sector por medio de Visit Florida.

Fla. Chamber of Commerce supports @FLGovScott's controversial proposal to set aside $85M for incentives next year. https://t.co/VWtmvFs2ge

— CBS4 Miami (@CBSMiami) January 13, 2017