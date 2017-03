IRS debe $1,000 millones en reembolsos de 2013

Si no declaró sus impuestos de 2013, el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) pudiera tener un reembolso para usted. Pero el plazo para reclamarlo se vence en unas pocas semanas.

El IRS dijo que tiene 1,000 millones de dólares en reembolsos no reclamados del año fiscal 2013. La suma es el total debido a cerca de un millón de contribuyentes.

De acuerdo con la ley federal, no hay una penalización por no presentar la declaración de impuestos, siempre que se tenga saldo a favor. Pero los contribuyentes tienen solamente tres años para reclamarlo. Después de eso, los fondos pasan al Departamento del Tesoro.

Las declaraciones de impuestos del 2013 debieron haber sido entregadas para abril de 2014, así que el plazo para reclamar los reembolsos se vence el 18 de abril de este año.

“Gente de todo el país no ha presentado sus declaraciones fiscales para reclamar estos reembolsos, y el plazo para hacerlo está por vencer”, dijo el comisionado del IRS, John Koskinen, en un comunicado. “Estudiantes y muchas otras personas podrían no darse cuenta de que se les debe un reembolso. Recuerden, no hay multa por declarar impuestos tarde si es que se les debe un reembolso”.