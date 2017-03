IHOP celebra su Día Nacional del Pancake

Desde el 2006, IHOP ha estado celebrando el Día Nacional del Pancake y ha logrado recaudar más de 24 millones de dólares para diferentes organizaciones caritativas.

Visita el restaurante IHOP más cercano y recibe un Short Stack de Buttermilk Pancakes gratis de 7 a.m. a 7 p.m.

National Pancake Day is back on 3/7! Enjoy one free short stack per guest. Dine-in only at participating locations. Hours may vary. pic.twitter.com/5N9rbL83LW

— IHOP (@IHOP) March 1, 2017