Horario de las tiendas en Viernes Santo y Domingo de Pascua

Mientras que algunos minoristas planean abrir en Semana Santa, la mayoría de los grandes almacenes se cerrará el Domingo de Pascua. Ten presente los horarios y evita contratiempos en tus compras.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, antes del domingo los estadounidenses gastarán 18,400 millones de dólares en Semana Santa.

También te puede interesar: IRS advierte sobre estafa millonaria con reembolsos

Aquí está la lista de las tiendas que abrirán y las que cerrarán el Domingo de Pascua. Asegúrate de consultar con los minoristas locales los horarios, ya que algunas cadenas nacionales fijan sus propias horas.

Bancos

BMO Harris Bank y algunas ubicaciones de Citibank estarán cerradas Viernes Santo. La mayoría de los otros bancos estarán abiertos. La Bolsa de Valores está cerrada el viernes.

Grandes Tiendas

Abierto Domingo de Pascua y Viernes Santo

The Home Depot

Toys R Us

CVS

Bed Bath & Beyond

KMart

Fred Meyer

Old Navy

Rite Aid

Sears

Lowes

Abiertas en horario normal en Viernes Santo. Cerradas Domingo de Pascua.

Academy Sports

Belk

Best Buy

Dillards

Neiman Marcus

Kohl’s

Macy’s

Target

J.C. Penney

Office Depot

Office Max

Droguerías y Supermercados

Abiertas en horario normal en Viernes Santo y Domingo de Pascua.

Wal-Mart

Walgreens

Dollar General

Family Dollar

Abiertas en horario normal en Viernes Santo. Cerradas Domingo de Pascua.

Target

No te pierdas en Facebook: Comenzó su negocio sin documentos, ni un peso en el bolsillo y ahora gana 90 mil dólares al año. ¿De qué se trata y cómo lo hace?