Hooters celebra San Valentín con los solteros

Si cortaste con tu pareja de forma dramática, triste o incluso amigable, Hooters está de tu parte y quiere ayudarte a superar esta decepción amorosa.

Este restaurante está regalando alitas a todo aquél que quiera destruir la foto de su ex el Día de San Valentín.

Lo único que tienes que hacer, es ingresar a su página web, responder un par de preguntas, y montar una foto de tu ex. De ahí el restaurante te hace un par de preguntas y te recomienda el mejor método para deshacerte de su foto, ya sea con dardos, fuego o máquina trituradora.

Best way to get over your ex: Shred ’em and Forget ’em! https://t.co/Su1k7NEVvB ???? #ShredYourEx pic.twitter.com/QZ6uSrc2cp

— Hooters (@Hooters) February 6, 2017