Home Depot registra mejoras a raíz de renovado interés de clientes

La empresa para mejoras del hogar más importante del país, Home Depot Inc., reportó el martes un aumento en sus ganancias trimestrales a raíz de un mayor interés de clientes, informó AOL News.

Las compras en tiendas en función por más de un años incrementaron un 5.5 % y no un 3.9 % como preveían los analistas encuestados por Consesus Metrix, una firma de investigación financiera y comercial, señaló el medio.

Home Depot’s profit tops estimates as customer spending rises https://t.co/dkCE8oscKQ — AOL.com (@AOL) 16 de mayo de 2017

De acuerdo al reporte, el número de transacciones por clientes en tiendas aumentó 1.6 % por trimestre mientras que la compra promedio subió $2.00 hasta llegar a $62.39

Home Depot y su competidor menor Lowe’s Cos Inc han mantenido una posición viable en el mercado debido a que la estabilización de la economía y el aumento en el salario promedio han propiciado mayores compras de hogares nuevos y de proyectos de remodelación, destaca AOL News.

RELACIONADO: Demandan a Walmart por no cuidar a empleadas embarazadas

En abril, las ventas subieron 0.4 % frente a un 0.1 % registrado en marzo – un cambio que responde al aumento en la demanda de materiales para construcción, según informa el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR: Mujer intenta deshacerse de su bebé asegurando que lo encontró en Walmart

“No existen indicios de que el mercado inmobiliario se debilite, por lo que esperamos un año fiscal estable”, explicó Neil Saunders, director de GlobalData Retail.

RELACIONADO: Home Depot sigue sólido ante las embestidas de Amazon y Walmart

La situación comercial de Home Depot contrasta notablemente con el de tiendas departamentales como Macy’s Inc. y J.C. Penney Co Inc. que experimentan un declive en ventas y enfrentan un bajo interés de clientes en cuanto a ropa, a lo que se suma el reto que representa la popularidad de las compras y descuentos digitales.

Con informaron del medio AOL News