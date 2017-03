Hijos de Trump buscan expandir sus negocios (FOTOS)

Los hijos varones adultos de Donald Trump, ahora a cargo de supervisar la expansión del negocio familiar mientras su padre es presidente, imaginan formas en las que su experiencia en la campaña presidencial pueda ayudarles a establecerse en decenas de nuevos mercados.

La idea, según un reporte de The Washington Post, es ir más allá del mercado de los hoteles de lujo en las grandes metrópolis y abrir boutiques en varias pequeñas ciudades, muchas de las cuales los hijos de Trump conocieron durante sus viajes para recaudar fondos y establecer conexiones durante la campaña del republicano.

“Vi muchos de esos mercados durante la campaña. Creo que probablemente he estado en todos ellos durante los últimos 18 meses”, contó Donald Trump Jr., el mayor de los hermanos, al Washington Post en una entrevista.

El plan inicial está vinculado a la recién anunciada cadena de los Trump, Scion, que es diseñada como una marca menos sensacional y más asequible que los hoteles cinco estrellas de Trump.

Al igual que muchos otros acuerdos de propiedad de la compañía, los desarrolladores serían los dueños de los hoteles mientras que los Trump recibirían dinero de las licencias y los derechos de administración, esto es, por permitir el uso de la marca.

La Organización Trump asegura que ha firmado al menos 17 cartas de intención con desarrolladores potenciales, en ciudades como Austin, Dallas, Saint Louis, Nashville y Seattle.

Trump Jr. afirma que la campaña resultó útil para forjar relaciones con las nuevas potenciales conexiones. “Conocí a gente a lo largo del camino que serían socios increíbles”, afirmó al Post.

Este plan de expansión, según el diario, ilustra cómo el ascenso político de Trump tiene el potencial de repercutir en sus negocios inclusive cuando él y sus hijos prometieron adherirse a un estricto límite ético entre las operaciones de la compañía y la administración Trump.

Además, muestra el desafío inherente que implica separar el trabajo político de la familia de sus intereses corporativos, con problemas potenciales y otros más que potenciales.

Expandir los negocios Trump a un mayor grupo de ciudades podría brindar beneficios políticos a un Presidente que ha prometido traer empleos y prosperidad económica a las comunidades con dificultades.

Pero también se produce en un momento complicado en que Trump ha recibido las críticas de demócratas y de funcionarios de ética por su decisión de mantener su participación en la propiedad de la empresa, lo que significa que, aunque no está a cargo de las operaciones, se beneficia personalmente de su crecimiento.

La construcción de nuevos hoteles, por ejemplo, podría crear problemas como controversias tributarias, acusaciones de violaciones laborales o violaciones ambientales, las cuales requieren que los departamentos federales decidan sobre casos que a su vez podrían afectar directamente las finanzas personales del presidente.

Y aunque los Trump prometieron no firmar nuevos acuerdos internacionales, perseguir nuevos contratos nacionales de costa a costa significa que los Trump probablemente entablarán negociaciones con desarrolladores privados, bancos e inversionistas que ven beneficios adicionales en hacer negocios con la compañía del presidente.

“Sólo va a añadir combustible a un incendio que ya está ardiendo (…) con él con un pie metido en la sala de juntas de la compañía y otro en la Oficina Oval”, consideró Scott Amey, el consejero general del grupo de vigilancia apartidista Project on Government Oversight.

La Casa Blanca no respondió a una petición del Washington Post de comentarios.

En enero, el presidente añadió un equipo de abogados de ética a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca, al tiempo que la Organización Trump contrató a un abogado republicano de mucho tiempo para que se encargue de garantizar que la compañía minimice los conflictos de interés.

En entrevista con el Post, los hijos de Trump desecharon la idea de que sus planes creen posibles dilemas éticos. “Hay líneas que nunca cruzaríamos, como mezclar negocios con cualquier cosa del gobierno”, respondió Eric, el otro de los hijos adultos de Trump.

Donald Trump Jr. afirmó que desde que inició la nueva administración ha hablado con su padre dos veces por teléfono y sólo una vez en persona, cuando él y su hermano asistieron al anuncio de su candidato para la Suprema Corte, Neil Gorsuch.

Eric Trump dijo que puede preguntarle a su padre cómo van las cosas en la Casa Blanca, pero que no discutiría con él asuntos gubernamentales o de negocios.

“¿Hablaremos alguna vez de política tributaria?, ¿pediré algo que podría beneficiar nuestros negocios? Absoluta y enfáticamente no”, añadió Eric. “(Él) no tiene necesidad de saber lo que estamos haciendo, y ciertamente yo no necesito saber lo que están haciendo, y no quiero”, insistió.