¿Hay discriminación laboral en las empresas de tecnología?

La industria de tecnología nos trajo los autos autónomos, la inteligencia artificial y las impresoras 3-D. Pero cuando se trata de diversidad racial y de género, las empresas líderes no están a la vanguardia.

Pese a que se han dado claros esfuerzos para contratar más negros, latinos y mujeres, especialmente en puestos de liderazgo y técnicos, la cantidad de empleados de minorías en las grandes empresas de tecnología apenas se notan.

En el 2014, de todos los empleados de Google, el 2% era negro y el 3% era hispano, cifras que no han variado desde entonces. Estas cantidades son parecidas a las de Facebook y Twitter. Microsoft es ligeramente más diverso en lo racial (aunque esto no es así cuando se trata de género) y Apple lo es un poco más, aunque todavía no es un reflejo de la población estadounidense. Amazon es racialmente más diverso, aunque en sus totales contabilizan una gran cantidad de trabajadores de almacén, de bajos ingresos.