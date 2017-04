Hace tratamientos que cuestan miles de dólares y su paga son tortillas y tamales (VIDEO)

Para Lía Patricia Galló, una odontóloga colombiana, el sueño americano era diferente al de muchos otros. El suyo era poder cambiar la vida de las personas con lo único que tenía para dar, el trabajo que realiza con sus manos. Lo que nunca se imaginó, es que no solo transformaría la vida de su familia si no la de más de 300 personas, hispanos y americanos, del estado de Georgia.

Llegó hace 17 años a los EE.UU. buscando un mejor futuro para sus hijas y un ambiente más seguro para la familia. No sabía nada de inglés y aprendió sola porque no tenía dinero para pagar sus estudios.

Estuvo 7 años sin practicar su profesión porque no tenía ‘papeles’, ni podía entrar a la universidad porque no tenía el inglés necesario.

Para ayudarle a su esposo trabajó limpiando casas hasta que conoció un dentista americano que le ofreció trabajo a cambio de que le enseñara español. Gracias a esto tiempo después logró un cupo en la universidad de Colorado para alcanzar la equivalencia de su carrera, en donde de 2,800 odontólogos de todo el mundo que se presentaron, pasaron solamente 20.

Le llevó ocho años homologar su título de odontóloga en los EE.UU. y al finalizar se encontró con un nuevo reto: montar su consultorio.

Instalada nuevamente en Georgia, insistió en muchos bancos para que le otorgaran un crédito de un millón de dólares, necesarios para construir y equipar las instalaciones odontológicas, teniendo como garantía un carro de 2,000 dólares. Por increíble que parezca lo obtuvo con el Bank of America.

Así nació GDC Smiles, en Gainesville Georgia. Su esposo, un Ingeniero Civil colombiano, construyó el consultorio para poder optimizar los recursos y destinar la mayor parte del dinero a equiparlo con la mejor tecnología.

El impacto en la comunidad

Actualmente se siente orgullosa de generar 7 empleos a mujeres hispanas, entre ellas dos dreamers higienistas, a las que apoya con préstamos de estudio.

Pero su aporte va más allá, esta profesional latina ha donado tratamientos dentales que cuestan cerca de 200 mil dólares, a 62 rehabilitados por las drogas de las Fundaciones New Beginnings y No Longer Bound y a más de 200 hispanos de escasos recursos de la Organización Good News Clinic en Georgia.

David Carter, uno de los beneficiarios de la Fundación No Longer Bound, afirma que la doctora Gallo le devolvió la vida. “Yo estuve en la cárcel por cerca de 20 años, por estar vinculado al mundo de las drogas. Entré a los 18 años y el año pasado salí a mis 37 años. Allí perdí mis dientes en peleas y me daba pena hasta hablar. La doctora Gallo me reconstruyó completamente la dentadura y ahora tengo un empleo, voy a la iglesia y comparto con mucha gente y lo más importante, sonrío todo el tiempo porque la gente me dice que lo más hermoso que tengo son mis dientes. Ella me devolvió las ganas de vivir que había perdido desde muy pequeño cuando murió mi padre.”

La doctora Lía Patricia Gallo, no se conforma solo con ayudar a estas fundaciones. Afirma que ha perdido la cuenta de cuantas personas han llegado hasta su consultorio pidiendo ayuda, casos que analiza con detenimiento y si son personas que realmente lo necesitan, no tiene reparo en brindarles la reconstrucción de su sonrisa. “Casi siempre se trata de inmigrantes de bajos recursos y lo que más me llena de satisfacción es que, aunque no tienen dinero para pagarme, me agradecen con tortillas, caldos de pollo, tamales y flores para mi casa, eso me llena más que cualquier dólar que pudieran darme, porque esa es mi misión y así la cumplo.”