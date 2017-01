Ford cancela inversión de $1,600 millones en México

Ford canceló hoy la inversión de 1,600 millones de dólares en la localidad mexicana de San Luis de Potosí, donde tenía previsto construir una nueva planta de montaje de vehículos.

En un comunicado, Ford también dijo que producirá la nueva generación del modelo Focus en la planta de montaje de la ciudad mexicana de Hermosillo “para mejorar la rentabilidad de la compañía”, y que invertirá 700 millones de dólares en la fábrica estadounidense de Flat Rock (Michigan).

El presidente de Ford, Mark Fields, negó después, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN, que la cancelación de la inversión en México fuese una concesión al presidente electo, Donald Trump, que defiende un proteccionismo económico.

#Ford adds 700 new jobs at Flat Rock Assembly Plant in Mich. to produce high-tech electrified and autonomous vehicles. pic.twitter.com/UHeUTcX73T

— Ford Motor Company (@Ford) 3 de enero de 2017