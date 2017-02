Florida analiza ley para autorizar automóviles sin conductor

El legislador republicano de Florida Jason Brodeur presentó un proyecto de ley encaminado a permitir el uso de vehículos de conducción autónoma en vías públicas del estado, incluso sin personas a bordo, y ajustar las normas de tráfico para permitirlo.

El republicano señala que no será necesario que haya personas a bordo del automóvil para la operación normal de este sistema, según la iniciativa, a la que Efe tuvo hoy acceso.

Funcionará “independientemente de si un ser humano está físicamente presente en el vehículo mientras está funcionando en modo autónomo”, señala el texto.

