Fiat Chrysler anuncia inversión de $1,000 millones y 2,000 empleos en EE.UU.

Fiat Chrysler informó que invertirá 1,000 millones de dólares en sus fábricas para crear 2,000 nuevos empleos y sumar tres nuevos modelos de Jeep a su producción, incluyendo una camioneta pickup.

La compañía informó que tiene entre planes la modernización de una planta en Warren, un suburbio de Detroit, Michigan, para iniciar la fabricación del nuevo Jeep Wagoneer y el Grand Wagoneer, dos camionetas deportivas de gran tamaño. Una armadora en Toledo, Ohio, también recibirá nuevo equipamiento para la construcción de una nueva pickup Jeep.

El anuncio es la continuación de los esfuerzos por incrementar la producción de camionetas deportivas y camiones mientras la compañía se aleja del negocio de los autos pequeños y medianos.

La modernización en Warren permitirá en el futuro que en esta planta se fabrique la pickup de carga pesada Ram, que en la actualidad se produce en Saltillo, México. No obstante, Fiat Chrysler no ha confirmado si tiene entre sus planes mudar la producción de este modelo a Estados Unidos.

La fabricación de vehículos en México para ser comercializados en Estados Unidos se ha vuelto un asunto espinoso luego de la elección de Donald Trump como presidente. Trump criticó a General Motors, Ford y Toyota por su estrategia de ensamblar carros pequeños en México y exportarlos a Estados Unidos.

El presidente electo ha amenazado con subir los aranceles de importación a estas compañías. Al conocerse el anuncio, Trump dio muestras de elogio a la automotriz italo-estadounidense.

It’s finally happening – Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017