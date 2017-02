Estafas en San Valentín

Ten cuidado con esas ofertas de amor instantáneas, es probable que esa persona esté detrás de tu dinero en vez de tu corazón.

La federación de minoristas estima que en esta temporada se vendan más de 18 mil millones de dólares, entre joyas, flores, chocolates y tarjetas.

El problema con el consumo desmesurado, es que los criminales se aprovechan de la ilusión de la gente para crear nuevos métodos de estafas.

Según lo menciona el ActionNewsJax.com, las modalidades de estafa pueden ir desde las compras en línea hasta los sitios para conocer pareja en internet.

Por un lado, según lo explica el Better Business Bureau, pueden llegarte emails en los que te ofrecen compras con envío instantáneo o precios muy económicos, que después pueden robar toda tu información bancaria.

Recuerda que no debes hacer clic si no conoces el sitio, no debes dar tu información bancaria o personal si no eres tú quien está buscando el producto.

Por otra parte, si estás en una página o aplicación de citas o encuentros, no des tu información personal a desconocidos. Trata de mantener comunicación siempre desde el chat que se incluye en la aplicación, haz una simple búsqueda del nombre o la foto de la persona para asegurarte que no te están engañando.

Piensa que cualquiera que tenga tu información de tarjeta de crédito puede llegar tan lejos como tu línea de crédito lo permita.

Entre las recomendaciones del BBB se encuentran:

Verifica situaciones de emergencia antes de enviar dinero.

Mantén privada tu información bancaria.

Si estás chateando, hazlo solo desde la aplicación.

Y si te declaran su amor en minutos o te dicen que se van de viaje, probablemente están mintiendo, busca a alguien más.

Con información de: KRMG